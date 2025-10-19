امروز یکشنبه ۲۷ مهر در بورس کالا یک میلیون و ۱۰۹هزار و ۲۶۹ تن انواع سیمان در تالار سیمان و تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز یک میلیون و ۵۵ هزار و ۶۹ تن سیمان در تالار سیمان و ۵۴ هزار و ۲۰۰ تن سیمان در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

فروش ۳۰ میلیون تن سیمان در بورس کالا

گفتنی است از ابتدای امسال تا هفته سوم مهرماه بالغ بر ۳۳ میلیون و ۱۷۳هزار تن انواع سیمان در بورس کالا عرضه شد که با تقاضای بیش از ۴۲ میلیون تنی مواجه شد و در نهایت بالغ بر ۳۰ میلیون و ۹۶۱ هزار تن سیمان به ارزش ۶۸.۵ هزار میلیارد تومان داد و ستد شد.