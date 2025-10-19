پخش زنده
سرپرست فرمانداری اشنویه گفت: شهرستان اشنویه یکی از قطبهای اصلی تولید سیب، گیلاس و میوههای فصلی درکشور است که باید جایگاه خود را در عرصه صادرات تثبیت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عبدالسلام مام عزیزی در سومین جلسه شورای بخش کشاورزی شهرستان با حضور دستگاههای متولی و تعدادی از سرمایهگذاران و تولید کنندگان ضمن "تاکید بر تشکیل شورای سرمایهگذاری و توسعه شهرستان" گفت: در تولید محصولات باغی اشنویه از ظرفیت بالایی برخورداراست، و تنها در حوزه سیب گردش مالی بالای ده همت برآورد شده، اما در معرفی و برندسازی محصولات ضعیف عمل کردهایم، که یکی از اقدام نوآورانه در این مبحث برگزاری جشنوارههای سیب و گیلاس است.
وی با بیان اینکه سیب، گیلاس و میوههای هسته دار این شهرستان از نظر کیفیت و ماندگاری، قابلیت رقابت را دارد، اظهار امیدواری کرد: سال آینده شاهد برگزاری جشنواره گیلاس و سیب خواهیم بود
سرپرست فرمانداری اشنویه با تاکید بر نقش اتاق فکر جهاد کشاورزی اشنویه در طراحی برنامههای توسعهای، گفت: برنامهریزی برای افزایش بهرهوری و هوشمندسازی کشاورزی جهت تبدیل شهرستان به قطب صادرات و گردشگری باید محقق شود.
وی با اشاره به ضرورت جذب سرمایهگذار در بخش کشاورزی تصریح کرد: توسعه بدون حضور سرمایهگذاران رقم نمیخورد. مسئولان شهرستان باید فعالانه در جذب سرمایه نقشآفرین باشند و در این مسیر نیازمند تلاش جمعی و شبانهروزی همه فعالان عرصه تولید هستیم
در این جلسه تولید کنندگان و فعالین اقتصادی در مباحث صادرات، افزایش بهره وری، برندسازی محصولات کشاورزی و باغی، توجه به آموزشهای لازم، تقویت تعاونی باغداران و احیای مجدد خانه کشاورز و افزایش کیفیت محصولات و رفع مشکلات سیب صنعتی ... مشکلات و راهکارهای لازم را بیان کردند.
در این جلسه مقرر شد شورای سرمایهگذاری و توسعه شهرستان در اسرع وقت تشکیل و کمیتههای تخصصی ذیل شورا نیز مشخص و در حوزههای مختلف کار خود را آغاز کنند.