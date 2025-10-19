به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا تاجیک گفت: مرحله استانی هشتمین رویداد ملی مهر اصالت، با شرکت و رقابت هنرمندان خالق آثار هنری برجسته صنایع دستی شهرستان ورامین جهت داوری و دریافت مهر اصالت ملی آغاز شد.

وی با اشاره به اهمیت حضور فعال هنرمندان ورامینی در این رویداد ملی اظهار کرد: برنامه مهر اصالت، بستری برای معرفی آثار اصیل و خلاقانه صنایع‌دستی و ارتقای جایگاه هنرمندان در سطح ملی و بین‌المللی است.

او گفت: در مرحله استانی، معیارهای داوری شامل اصالت اثر، کیفیت فنی، خلاقیت، تناسب با فرهنگ بومی و قابلیت عرضه در بازار است و آثار برگزیده پس از تأیید داوران استانی، به دبیرخانه مرکزی وزارت میراث‌فرهنگی ارسال می‌شود.

رئیس میراث فرهنگی و گردشگری ورامین افزود: باتوجه به برگزاری هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی سال ۱۴۰۴ ، هنرمندان رشته و گروه های آبگینه، کاشی سنتی، سفال و سرامیک، نساجی سنتی، بافته های داری و غیر داری، پوشاک سنتی، چاپ های سنتی، رودوزی های سنتی، طراحی و نقاشی سنتی، سازهای سنتی، میناکاری، صنایع دستی چرمی، فلزی، چوبی و حصیری، سنگی، دریایی، استخوانی، کاغذی و پیشه های وابسته به گروه ها می‌توانند در این داوری شرکت نمایند.

تاجیک بیان کرد: متقاضیان حضور در این داوری، می توانند برای حداکثر دو اثر به صورت جداگانه تقاضانامه تایپ شده، پرینت شده و دارای سه تصویر در نمای مختلف با وضوح مورد نظر دستورالعمل، به همراه یک فیلم نهایتا یک دقیقه ای از مراحل تولید را در قالب سی دی تهیه و به همراه مشخصات شناسنامه محصول شامل عنوان، رشته، ابعاد، وزن، بسته بندی، مواد و مصالح اصلی، میزان تولید در سال، قیمت های تک و عمده فروشی تا تاریخ شنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ به اداره میراث فرهنگی شهرستان ورامین و یا معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران تحویل نمایند.

او گفت: هنرمندان، صنعتگران و هنرآفرینان متقاضی شرکت در این دوره داوری می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت دستورالعمل اجرایی و فرم تقاضانامه و تکمیل و تحویل آن، در ساعات اداری به اداره میراث فرهنگی شهرستان ورامین واقع در محوطه ضلع شمالی بنای تاریخی مسجد جامع ورامین مراجعه نمایند.

تاجیک افزود: از همه هنرمندان فعال در رشته‌های اعلام شده دعوت می‌ شود تا با شرکت در این مرحله، در مسیر دریافت مهر اصالت ملی گام بردارند.