مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل، گفت: ۶ متخلف قاچاق چوب که اقدام به حمل غیرمجاز چوب و خاک پیت در اردبیل کرده بودند، با تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل شهامت هدایت، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از کشف ۱۳۰ اصله چوب‎‌آلات قاچاق جنگلی، ۲ اصله گرده بنه، یک تن خاک پیت و هیزم توسط مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان اردبیل و یگان حفاظت استان خبر داد.

وی، گفت: طی عملیات و رصد اطلاعاتی و گشت شبانه مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان اردبیل و یگان حفاظت استان ۶ دستگاه وانت‌نیسان حامل ۱۳۰ اصله چوب‌آلات قاچاق جنگلی، ۲ اصله گرده بنه، هیزم و خاک پیت توقیف و محموله قاچاق ضبط شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل افزود: در این عملیات شبانه که در حوالی ساعت سه شب انجام گرفت، قاچاقچیان سعی داشتند فرار کنند که نیرو‌های یگان حفاظت مانع از فرار آنها شدند که موجب برخورد به خودرو مأموران یگان و خسارت جدی به ۲ خودروی یگان وارد شد.

هدایت تصریح کرد: در این رابطه ۶ متخلف دیگر دستگیر و در حال حاضر در بازداشت هستند و خودرو‌های متخلفان به پارکینگ منتقل شده و به مراجع قضایی استان معرفی شده‌اند.

وی از هموطنان خواست در صورت مشاهده وقوع هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از قبیل قطع و حمل چوب‌آلات جنگلی، برداشت و حمل گیاهان مرتعی، برداشت و حمل محمولات فرعی جنگلی، تصرف و تخریب اراضی ملی و حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی را با شماره‌های ۲۴ ساعته امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ در میان بگذارند.