عملیات نصب پمپ درونچاهی (ESP) در یکی از چاههای میدان نفتی یاران جنوبی با تکیه بر توان متخصصان داخلی و در چارچوب برنامه توسعهای این میدان با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، عملیات نصب پمپ درونچاهی در یکی از چاههای طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی با همکاری واحدهای فنی، خدماتی و ایمنی و با استفاده از دکل تراکمانتد ۵۰۱ پرشیا با موفقیت انجام شد. این عملیات با رعایت کامل الزامات ایمنی و انطباق با برنامه زمانبندی مصوب انجام گرفت و پس از پایان مراحل نصب، دکل برای انتقال به چاه بعدی آمادهسازی شد.
دکل تراکمانتد ۵۰۱ پرشیا بهعنوان یکی از دکلهای سریع و چابک ناوگان عملیاتی، نقش مهمی در افزایش بهرهوری، کاهش زمان توقف چاهها و تسریع پروژههای نگهداشت و افزایش تولید دارد. بر اساس اعلام کارشناسان، تداوم اجرای عملیات نصب پمپهای درونچاهی در چاههای منتخب میدان یاران، به افزایش پایداری تولید و بهبود ضریب بهرهدهی چاهها منجر خواهد شد. همچنین دکل ۵۰۱ پرشیا طی ماههای اخیر سه عملیات مشابه را با موفقیت انجام داده و افزایش حدود دو هزار بشکهای در تولید نفت این میدان را رقم زده است.