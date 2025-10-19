استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به پیشرفت‌های شاخص استان در حوزه بهداشت و درمان گفت: در قالب طرح ملی شهید رهنمون، می‌توان اقدامات مهمی در افزایش تخت‌های بیمارستانی و ارتقای تجهیزات پزشکی آذربایجان‌غربی انجام داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی صبح امروز در جلسه هماهنگی و اجرای طرح شهید رهنمون، افزود: به برکت شهدا و پیگیری‌های رئیس‌جمهور، امروز می‌توانیم بهترین خدمات درمانی را در استان ارائه دهیم.

وی همچنین با اشاره به آمادگی خیران برای توسعه حوزه بهداشت و درمان استان، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی ظرفیت فراهم کردن تجهیزات روز پزشکی مانند‌ام‌آر‌آی و سی‌تی‌اسکن را دارد تا خدمات درمانی در سطح کشوری ارائه شود.

استاندار آذربایجان‌غربی بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مرزی و نیرو‌های مسلح و توسعه آمبولانس‌ها و مراکز درمانی نیز تاکید کرده و افزود: با افزایش ظرفیت درمانی نیرو‌های مسلح و ورود تجهیزات نوین، مردم استان می‌توانند از خدمات بهداشتی و درمانی مدرن بهره‌مند شوند.

رحمانی در پایان با اشاره به بخشی از برنامه‌های جانبی مرتبط با طرح شهید رهنمون، اضافه کرد: با اقدامات مرتبط به طرح ملی شهید رهنمون، آذربایجان‌غربی می‌تواند به یک مرکز درمانی پیشرفته در منطقه تبدیل شود.