نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از تلاش ها برای بهرهبرداری از فرودگاه قم تا دو سال و نیم آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام قاسم روانبخش در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه نور با بیان اینکه بخش اصلی فرودگاه در اختیار استانداری قرار گرفته است و بخش شهرک فرودگاهی مجدد به سرمایه گذار قبلی واگذار شد، گفت: در آخرین بازدید که به همراه کمیسیون عمران مجلس صورت گرفت، پیشرفت قابل توجهی در بخش شهرک فرودگاهی مشاهده شد و پیشبینی میکنیم این بخش تا اوایل سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: برای تکمیل فرودگاه، حدود ۱۰ همت اعتبار نیاز است که به دستور استاندار اقدامات اولیه را بنیاد مسکن آغاز کرده است و باندهای فرودگاه که پیشتر متوقف شده بود در حال بازسازی است تا آماده آسفالت و بهرهبرداری شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیشرفت فرودگاه به تنهایی و بدون کمک بخش خصوصی ممکن نیست و باید با همکاری دولت و بخش خصوصی انجام شود، افزود: رئیس فرودگاههای کشور هم قول حمایت داده و وزارت راه و شهرسازی و بخش مسکن و شهرسازی قول همکاری دادند.
حجتالاسلام روانبخش ادامه داد: منطقه ویژه سلفچگان هم در بخش خصوصی کمک خواهند کرد.
وی در پایان گفت: با وجود برآوردهای اولیه ۳ تا ۵ ساله، تلاش ما این است که فرودگاه قم طی دو سال و نیم آینده به بهرهبرداری برسد.