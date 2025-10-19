پخش زنده
برداشت انار از ۳۵۰ هکتار از باغ های بارور شاهرود آغاز شد و تا اواخر آبان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، آقابیکی مدیر جهادکشاورزی شهرستان شاهرود گفت: وسعت باغ های انار در این شهرستان ۴۱۰ هکتار و بیشترین سطح زیر کشت این محصول در بخش مرکزی و بیارجمند است.
ملس ساوه، رباب نی ریز، بجستانی و رقم ترش و شیرین محلی مهمترین ارقام تولیدی انار در شاهرود است.
انارهای درجه دو و سه که حدود ۳۰ درصد از تولید باغ های شاهرود را شامل میشود در کارگاههای خانگی فرآوری و به محصولاتی مانند رب انار، آب انار، لواشک انار، ناردون تبدیل و به بازار عرضه میشود.
پیش بینی میشود امسال ۳ هزار و ۹۵۰ تن انار در شاهرود برداشت شود.