دو راهی چلاو در جاده هراز به کابوس روزانه آملی‌ها و مسافران تبدیل شده است؛ جاده‌ای که ساخت جاده جایگزین آن پس از ۱۶ سال هنوز ناتمام مانده و نماینده مردم آمل از تحقق نیافتن وعده وزیر نیرو برای تکمیل پروژه تا آذر ۱۴۰۴ خبر می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ترافیک سنگین صبح و عصرگاهی در این محدوده از جاده هراز نه وقت به روزهای تعطیل، بلکه در بیشتر روزها در این جاده به رویه ای کاملا عادی و طبیعی شده است.

بیشتر شهروندان آملی که به رسم یک سنت کهن قدیمی نیاکان خود و از تن در کردن خستگی ها و گذران تعطیلات آخر هفته با کوهی از انگیزه راهی ییلاقات خوش آب وهوای این شهرستان می شوند، در راه ماندگی چند ساعته و ترافیک توقف کانل حدفاصل قبل و بعد از دو راهی چلاو حلاوت و شیرینی دورهمی خانوادگی را به کامشان تلخ می کند.



توقف ساعتی خودروها و برخی شهروندان آملی عصر شنبه در حد فاصل تونل سد هراز تا قبل از سیاه بیشه به طول حدود بیش از دو تا پنج کیلومتر ادامه‌دار شده و گلایه شدید بومیان منطقه، مسافران و کاربران این جاده را در برداشت.

ترافیک سنگین و سرسام آور این منطقه که همزمان، ساخت سدمخزنی هراز به عنوان یکی از بزرگترین سدهای کشور بعد از گذشت بیش از۱۶ سال با روند لاک‌پشتی ادامه دارد، در ایجاد ترافیک این محدوده و کلافکی مسافران و بومیان منطقه افزوده است.

ترافیک دو راهی چلاو آمل، در سال‌های اخیر، یک جای کاملا ثابت در گزارش های مرکز مدیریت راه ها و رییس پلیس راه مازندران و حتی کشور در خصوص وضعیت ترافیکی جاده های کشور تبدیل شده است.

محدوده حدود دو کیلومتری تونل سد تا دو راهی جاده چلاو در جاده هراز در هر هفته و تعطیلات رسمی در هر دو مسیر رفت و برگشت به شمال به جنوب و جنوب به شمال حداقل از ۳۰ دقیقه تا بیش از ۲ ساعت از زمان سفر مردم را می گیرد.

برخی از ساکنان بومی منطقه نیز نسبت به بروز این وضعیت در تعطیلات آخر هفته گلایه‌مند و خواستار تدابیر ویژه‌تر از سوی متولیان امر شدند.

کم عرض بودن مسیر قبل و بعداز تونل سد در حال ساخت هراز و تکمیل نشدن جاده ۱۱ کیلومتری بالادست سدمخزنی هراز بعد از گذشت حدود یک دهه یکی از مهم‌ترین دلیل و پیامد شوم بروز راه‌بندان و ترافیک شدید و ایست کامل خودروها در روزهای پایانی هفته و تعطیلات چند روزه در طول سال بوده است.

ساخت جاده جایگزین در بالادست سد در حال ساخت هراز یکی از راهکارهای جایگزین برای کاهش بار ترافیک پیش از بهره برداری کامل سدهراز بوده که ساخت این جاده بعد از گذشت حدود ۱۶ سال نیمه کاره مانده است.

نا ایمن بودن بخشی از مسیر و تونل های ایجاد شده در ساخت جاده جایگزین موقت بالادست سد هراز همزمان با آغاز عملیات این سد با هدف کاهش و مدیریت ترافیک در سه راهی چلاو زمان بیش از ۱۶ساله رو به خود و چند وزیر و چند دولت به خود دیده است، طرحی که تاکنون زیر بار ترافیک نرفته و در کاهش ترافیک به کمک پلیس راه مازندران نیامده است.

تداوم این وضعیت حتی داد و گلایه شدید نماینده مردم شهرستان آمل را از عدم پایبندی وزارت نیرو به تعهدات داده شده مطابق مصوبه قانونی دولت در ساخت جاده جایگزین همزمان با ساخت سد هراز درآورده است.

رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعلل ۱۶ ساله در احداث جاده جایگزین سد هراز گفت: طبق تکلیف قانونی، وزارت نیرو موظف بود همزمان با ساخت سد هراز، جاده جایگزین به طول ۱۱ کیلومتر با شیب ۶ درصد و کاملاً استاندارد احداث کند.

وی با بیان اینکه این طرح در دوره‌های مختلف دولت‌ها مسکوت مانده افزود: در حال حاضر دو دستگاه تونل و یک پل با ارتفاع بالا در مسیر جاده جایگزین به طور کامل متوقف است و با وضع کنونی، وعده تکمیل پروژه تا آذر ۱۴۰۴ محقق نمی‌شود.

حاجی‌پور از وزیر نیرو درخواست کرد شخصاً از پروژه سد و جاده جایگزین بازدید کند و خاطرنشان کرد: گزارش‌هایی که معاونان به وزیر می‌دهند با واقعیت موجود فاصله زیادی دارد.

جاده های شمال گنجایش تعداد خودروهای مسافران عجول را در تعطیلات فشرده ندارد و باید تصمیم های کارشناسی و چاشنی اعتبار به موقع ملی اختصاص داده شود تا سفر بدون ترافیک حداقلی و خاطره خوش شمال در اذهان همگان باقی بماند.