استاندار کرمانشاه در پیامی هفته تربیتبدنی و ورزش را فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه والای ورزش در سلامت، نشاط اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی مردم عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته تربیتبدنی و ورزش، فرصت ارزشمندی برای پاسداشت جایگاه والای ورزش در سلامت، نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.
استان کرمانشاه به برکت استعدادهای درخشان، قهرمانان پرافتخار و جوانان توانمند خود، همواره یکی از پایگاههای اصلی پرورش ورزشکاران ملی و بینالمللی در کشور بوده و در بسیاری از رویدادهای معتبر جهانی پرچم میهن عزیزمان را با افتخار به اهتزاز درآورده است.
ورزش، علاوه بر تقویت روحیه نشاط و پویایی، نقش جدی و اثربخشی در سلامت جسم و روان، افزایش تندرستی و پیشگیری از بسیاری از بیماریها دارد و گسترش آن در میان اقشار مختلف جامعه، یکی از الزامات مهم ارتقای سطح سلامت عمومی است.
اینجانب ضمن تبریک این هفته به جامعه بزرگ ورزش، مربیان، قهرمانان، پیشکسوتان، مدیران، داوران، هیأتهای ورزشی و عموم ورزشدوستان، بر این باورم که توسعه پایدار بدون توجه به سلامت و نشاط مردم حاصل نخواهد شد.
استانداری کرمانشاه با اهتمام جدی، پیگیری توسعه و تکمیل زیرساختهای ورزشی در سراسر استان را با رویکرد عدالتمحور دنبال کرده و حمایت از قهرمانان، باشگاهها، رویدادهای ورزشی و ورزش همگانی را از اولویتهای خود میداند.
امید است با همکاری دستگاههای اجرایی، همراهی مدیران ورزشی و همت جوانان پرتلاش این دیار، شاهد تداوم افتخارآفرینیهای کرمانشاه در میادین ملی و بینالمللی، و گسترش بیش از پیش فرهنگ ورزش در میان همه اقشار استان باشیم