دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی جهانی تایمز ۲۰۲۶ خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ براساس نتایج رتبه بندی جهانی نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۶، دانشگاه صنعتی اصفهان با قرارگیری در بازه ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاههای جهان، ششمین دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شد.
این رتبه بندی که مرتبط با دادههای دوهزار و ۱۹۱ دانشگاه از ۱۱۵ کشور است، با حضور ۹۰ دانشگاه ایرانی در فهرست ۲۰۲۶ منتشر شد.
در این رتبه بندی، دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف با قرارگرفتن در بازه رتبهای ۴۰۰-۳۵۱ به عنوان رده اول جمهوری اسلامی ایران معرفی شدهاند، همچنین دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه تهران با رتبه ۵۰۰-۴۰۱ رده دوم این رتبه بندی را کسب کردهاند.
دانشگاه صنعتی شیراز نیز با قرارگیری در بازه ۶۰۰-۵۰۱ بعنوان دانشگاه رده سوم این رتبه بندی معرفی شده است.
نظام رتبهبندی تایمز دانشگاههای جهان را هر سال بر اساس پنج شاخص اصلی شامل آموزش، پژوهش، استنادهای علمی، درآمد صنعتی و وجهه بینالمللی ارزیابی میکند. این رتبه بندی ۶۵ درصد برمبنای امتیازات دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و ۳۵ درصد برمبنای خوداظهاری مؤسسه بدست میآید.