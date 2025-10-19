تولیت آستان حضرت عبدالعظیم (ع) اعلام کرد: ساخت ضریح حضرت سیدالکریم (ع) با نقوش مرحوم استاد فرشچیان هنرمند نگارگر ایرانی به مراحل پایانی رسیده و در آستانه بهره بردای است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر، تولیت آستان حضرت عبدالعظیم (ع) اعلام کرد: ضریح جدید حرم پس از سال‌ها تلاش هنرمندان با طرح مرحوم استاد فرشچیان به‌زودی رونمایی می‌شود.

حجت‌الاسلام قاضی‌ عسکر گفت: ضریح جدید حرم مطهر در مراحل پایانی ساخت است. طراحی نقوش ضریح جدید توسط مرحوم محمود فرشچیان از سال ۱۳۹۲ شروع و پس از اتمام طراحی، کارگاه ساخت آن براساس هنر‌های اسلامی ایرانی، در سال ۱۳۹۵ در جوار بارگاه نورانی آن حضرت افتتاح و عملیات قلم‌زنی آغاز شد.

وی دربارۀ تاریخچه ضریح فعلی این آستان افزود: بیش از ۲۰۰ سال از قدمت ضریح فعلی حرم می‌گذرد و در این مدت دو بار مرمت شده که آخرین مرتبه مربوط به سال ۱۳۲۷ است.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم (ع) گفت: اسکلت ضریح جدید با ورق استیل چهار میلیمتر و روکش چوب ساج به ضخامت ۲.۵ سانتی‌متر و به ابعاد (طول ۳۹۰، عرض ۲۹۰، ارتقاع ۳۶۰ سانتی‌متر) تکمیل شده است.

حجت‌الاسلام قاضی‌ عسکر درباره ویژگی طرح مرحوم فرشچیان افزود: از ویژگی‌های این طرح ایجاد غرفه‌ای بزرگ در طول ضریح جدید با پیش‌آمدگی خیلی ظریف است و نمای ضریح در پلان مستطیل شکل از چهار گوشه به هشت گوشه تبدیل شده است.