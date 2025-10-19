پخش زنده
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، فهرست نهایی بازیکنان اعزامی به مسابقات سهجانبه هند را مشخص کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در راستای آمادهسازی برای حضور در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶، امروز (یکشنبه ۲۷ مهر) در چارچوب فیفادی ماه اکتبر عازم هند میشود.
بر این اساس، مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان اسامی ۲۲ بازیکن اعزامی به این مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:
زهرا قنبری، شقایق روزبهان، فاطمه شبان، عاطفه ایمانی، فاطمه امینه برازجانی، ملیکا متولی، رها یزدانی، عاطفه رمضانیزاده، فاطمه پسندیده، سارا دیدار، مریم دینی، روژین تمریان، شبنم بهشت، افسانه چترنور، مینا نافعی، زهرا سربالی، گلنوش خسروی، زینب عباسپور، ثنا صادقی، زهرا احمدزاده و آتنا توفیق.
مسابقات سهجانبه هند با حضور تیمهای هند، ایران و نپال ۲۸ مهر تا ۳ آبان در شهر شیلونگ برگزار میشود. ملیپوشان ایران ۲۹ مهر و ۲ آبان به ترتیب مقابل تیمهای هند و نپال قرار خواهند گرفت.