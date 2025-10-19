۳۲ تن پسماند صنعتی و شیمیایی از اسلامشهر به مراکز مجاز امحاء منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر از انتقال حدود ۳۲ تن پسماند صنعتی و شیمیایی ویژه به مراکز مجاز امحاء در راستای اجرای ضوابط زیست محیطی و نظارت بر مدیریت اصولی پسماند‌ها خبر داد.

حمیده خدنگی با اعلام این خبر گفت: در راستای نظارت مستمر بر مدیریت صحیح پسماند‌های صنعتی و ویژه، طی هفته گذشته حدود ۳۲ تن پسماند صنعتی، شیمیایی و دارویی از واحد‌های تولیدی و صنعتی این شهرستان با حضور کارشناسان محیط زیست بارگیری و به مراکز مجاز امحاء منتقل شد.

وی با اشاره به ماده ۷ قانون مدیریت پسماند‌ها تصریح کرد: مسئولیت مدیریت اجرایی پسماند‌های صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان است و واحد‌های صنعتی موظف‌اند پس از ثبت اطلاعات در سامانه جامع محیط زیست انسانی و دریافت مجوز‌های لازم، نسبت به انتقال پسماند‌های خود به مراکز مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کنند.

خدنگی با تأکید بر اهمیت کنترل و نظارت دقیق بر فرآیند جمع آوری، حمل و امحاء پسماند‌های خطرناک تصریح کرد: این اقدام در راستای پیشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی و حفظ سلامت شهروندان صورت گرفته است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح پسماند‌های ویژه از اولویت‌های اصلی این اداره به شمار می‌رود و با هرگونه تخلف یا سهل انگاری در این زمینه بر اساس مقررات قانونی برخورد خواهد شد.