به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴

فولاد هرمزگان - هدف سمنان

داوران: مهدی قربانفکر، حسین رکنی، ابراهیم حبیبی افتخار، آرش صفرپور ناظر: هادی فلاحت‌پیشه

چادرملو اردکان - شهرداری بندرعباس

داوران: غلامرضا کرمعلی‌پور، ابوالفضل داوطلب، محمد علینژاد و احسان اسدی ناظر: محمدبنی مهدکیوانی

ملوان بندرانزلی - گلساپوش یزد

داوران: حسام عرب، حسین نوروزی، سیدعلی زرگر و سید مصطفی عابدینی ناظر: امیرحسین حضرتی پور

پارس جنوبی بوشهر - شاهین خزر رودسر

داوران: محمدحسین مردانی، امید خزایی، سیدمحمد موسوی و رشید جادری ناظر: مجید کابلی