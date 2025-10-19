پخش زنده
داوران بازیهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴
فولاد هرمزگان - هدف سمنان
داوران: مهدی قربانفکر، حسین رکنی، ابراهیم حبیبی افتخار، آرش صفرپور ناظر: هادی فلاحتپیشه
چادرملو اردکان - شهرداری بندرعباس
داوران: غلامرضا کرمعلیپور، ابوالفضل داوطلب، محمد علینژاد و احسان اسدی ناظر: محمدبنی مهدکیوانی
ملوان بندرانزلی - گلساپوش یزد
داوران: حسام عرب، حسین نوروزی، سیدعلی زرگر و سید مصطفی عابدینی ناظر: امیرحسین حضرتی پور
پارس جنوبی بوشهر - شاهین خزر رودسر
داوران: محمدحسین مردانی، امید خزایی، سیدمحمد موسوی و رشید جادری ناظر: مجید کابلی