یادواره‌ ۲۱ شهید روستای کوشک‌زر از توابع بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مردم ولایت‌مدار برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سخنرانان با یادآوری رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، از ایستادگی و ایمان شهدای این دیار تجلیل کردند.

همچنین در بخش پایانی آیین، به پاس قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا، از پدران گران‌قدر و خانواده‌های آنان با اهدای لوح سپاس توسط مردم تجلیل به‌عمل آمد.