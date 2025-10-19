برگزاری یادواره ۲۱ شهید روستای کوشکزر
یادواره ۲۱ شهید روستای کوشکزر از توابع بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ، با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مردم ولایتمدار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، یادواره ۲۱ شهید روستای کوشکزر از توابع بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ، با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مردم ولایتمدار برگزار شد.
سخنرانان با یادآوری رشادتها و فداکاریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، از ایستادگی و ایمان شهدای این دیار تجلیل کردند.
همچنین در بخش پایانی آیین، به پاس قدردانی از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا، از پدران گرانقدر و خانوادههای آنان با اهدای لوح سپاس توسط مردم تجلیل بهعمل آمد.