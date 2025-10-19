استان یزد، پیشرو در سرانه مطالعه و کتابخانههای عمومی
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان یزد: طبق آخرین ارزیابیها یزدیها در شاخصهای سرانه مطالعه و کتابخوانی، رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص دادهاند.
رفیعی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
با اشاره به وضعیت کتابخانهها و سرانه مطالعه در استان، گفت: استان یزد سالهاست در شاخصهای سرانه مطالعه و کتابخوانی در کشور رتبههای برتر را دارد. در آخرین سنجشها، یزدیها با ۱۵ دقیقه مطالعه روزانه در رتبه اول کشور قرار داشتند و طبق آخرین ارزیابیها هم اکنون رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص دادهاند.
وی با بیان جزئیات وضعیت کتابخانههای عمومی استان افزود: در مجموع ۱۱۲ باب کتابخانه در استان فعالیت میکنند که از این تعداد، ۱۰۰ باب نهادیه و ۱۲ باب مشارکتی هستند. بهطور میانگین به ازای هر ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر جمعیت، یک باب کتابخانه وجود دارد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان یزد تعداد کل کتابها در کتابخانههای عمومی استان بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار جلد اعلام کرد و ادامه داد: به ازای هر یزدی حدود ۲ جلد کتاب در کتابخانهها وجود دارد که این رقم در مقایسه با سرانه کشوری که کمتر از یک جلد میباشد، رتبه اول کشوری را برای استان یزد رقم زده است.
رفیعی در ادامه گفت: از لحاظ زیربنا، استان یزد با حدود ۷۶ هزار مترمربع فضای کتابخانهای پس از استان سمنان رتبه دوم کشور را دارد و به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، ۵.۸ متر مربع فضای کتابخانهای در دسترس است. همچنین در استان بیش از ۱۰۹ هزار عضو فعال وجود دارد که حدود ۹ درصد جمعیت استان عضو کتابخانههای عمومی هستند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی یزد افزود: «افتتاح کتابخانه مرکزی یزد بهعنوان شاخصترین کتابخانه استان، زمینه ارائه بیش از ۳۰ خدمت متنوع به اعضا را فراهم کرده است و این اقدامات کمک کرده تا استان یزد همچنان در رتبههای برتر کشور باقی بماند.»
وی درباره وضعیت شهرستانها گفت: ابرکوه ۷ کتابخانه، اردکان ۱۴ کتابخانه، اشکذر ۶ کتابخانه، بافق ۵ کتابخانه، بهاباد ۵ کتابخانه (شامل یک کتابخانه سیار)، تفت ۱۰ کتابخانه (۵ شهری و ۵ روستایی)، خاتم ۳ کتابخانه، زارچ ۴ کتابخانه، مروست ۴ کتابخانه، مهریز ۱۰ کتابخانه (۵ شهری و ۵ روستایی)، میبد ۹ کتابخانه، یزد ۳۴ کتابخانه (۲۶ نهادی و ۷ مشارکتی) است.
رفیعی با اشاره به اینکه به ازای هر ۲۵ هزار مخاطب، یک و نه دهم کتابخانه وجود دارد که شاخص مناسبی برای وضعیت کتابخانههاست افزود: اولین کتابخانه سیار استان در ۳ مهر ماه در یزد افتتاح شد که دومین کتابخانه سیار به شمار میرود.
وی در پایان با اشاره به اهمیت کیفیت خدمات کتابخانهای گفت: «اقدامات بهسازی و تجهیز کتابخانهها با امکانات مدرن در حال انجام است و استان یزد ضمن داشتن وضعیت خوب از لحاظ کمیت، تلاش میکند کیفیت کتابخانهها نیز ارتقا یابد تا تجربه بهتری برای اعضا فراهم شود.»