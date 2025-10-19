به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سید عماد صدوری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه اعلام کرد: در پرونده شماره ۰۴۰۱۲۱۳ شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ساوه، حسب دادنامه دادنامه صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهرستان ساوه و دادنامه قطعی از سوی شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، محکوم علیهما ۱: جلال فضلی فرزند محمدرضا و ۲: مهدی خواجه وند فرزند محمد، بابت مشارکت در ساخت مشروبات الکلی ۵۲۲۰ لیتر، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی به میزان ۵/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان جزای نقدی و مجازات تکمیلی به ۲ سال منع اقامت در شهرستان ساوه و ۲ سال ممنوعیت کلیه خدمات دولتی و عمومی و همچنین انتشار حکم در رسانه‌های عمومی روزنامه ها، کانل‌های خبری و علی الخصوص صدا و سیما در سطح استان و شهرستان ساوه محکوم گردیده‌اند.