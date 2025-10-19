پخش زنده
برنامههای «کودکشو» با مجری جدید در مسیر بازگشت به شب یلدا قرار دارد و «هزار و یک» نیز با حضور «جنابخان»، اما بدون محسن کیایی، آذرماه روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «کودکشو» با اجرای ملیکا شریفینیا فصل متفاوتی را پشت سر گذاشت و لحظات غافلگیرکننده، بهویژه حضوری که آزیتا حاجیان ـ مادر ملیکا شریفینیا ـ بهعنوان میهمان این برنامه تلویزیونی رقم زد به یکی از شگفتیهای فصل تبدیل شد.
«هزار و یک» با اجرای محسن کیایی نیز توانست تجربهای تازه در سرگرمی تلویزیون ایجاد کند و موفق شد جایگاه ویژهای در دل مخاطبان پیدا کند و حالا بسیاری منتظر فصل جدید آن هستند.
در همین حال، موضوع حضور «جنابخان» در پلتفرمهای تازه مطرح شد؛ تصمیمی که معاون سیما آن را اقدامی جسورانه و ارزشمند دانست.
بر اساس این سیاست، صداوسیما با حفظ مالکیت عروسکها، قراردادهایی منعقد میکند که هم منافع سازمان را تضمین کند و هم زمینه خلق آثار تازه با شخصیتهای محبوب را فراهم آورد.
این روند قرار است برای دیگر عروسکها نیز ادامه داشته باشد.