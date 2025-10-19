­رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: امروز بخش خصوصی توانمند و مسئول ملزم به استفاده از فناوری‌های نوین در زنجیره تأمین و بازاریابی، تحلیل داده‌ها و ارائه خدمات مالی نوآورانه است.

بخش خصوصی توانمند و مسئول، ملزم به استفاده از فناوری‌های نوین

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ صمد حسن‌زاده، در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به چالش‌های صادرکنندگان و دیدگاه‌های بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی افزود: یکی از محور‌های اصلی مورد تأکید فعالان اقتصادی، ایجاد ثبات در برنامه‌های ارزی و اصلاح نظام بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. در این زمینه، پیشنهاد اتاق ایران مبنی بر حرکت تدریجی و با شیب ملایم برای رسیدن به نرخ واحد ارز مورد توجه رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد به معنای حذف ارز کالا‌های اساسی نیست، گفت: علاوه بر تطبیق نظام ارزی با منافع تولید و صادرات، لازم است بازنگری فوری در دستورالعمل‌های رفع تعهد ارزی و تسهیل فرآیند بازگشت ارز صورت گیرد؛ بر همین اساس مقرر شده است کارگروه مشترکی میان بانک مرکزی و اتاق ایران برای بررسی تخصصی این موضوع تشکیل شود.

رئیس اتاق ایران همچنین با تأکید بر اهمیت اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب‌وکار افزود: اختصاص مشوق‌های هدفمند صادراتی، از جمله مشوق برای پایه ارزش افزوده صادراتی و معافیت مالیاتی واقعی برای صادرکنندگان خوش‌سابقه، می‌تواند مصداقی از حمایت داخلی در برابر فشار تحریم‌های خارجی باشد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر نقش تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جنگ اقتصادی گفت: «همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند، تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی هستند و صادرکنندگان سرداران این میدان به شمار می‌روند؛ آنان انتظار جز ثبات، اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را ندارند.»

حسن‌زاده اضافه کرد: توسعه صادرات تنها وظیفه دولت نیست و فعالان بخش خصوصی نیز باید نقش پیش‌برنده و خلاقانه خود را در این مسیر ایفا کنند. افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات، تمرکز بر استاندارد‌های بین‌المللی، برندسازی ملی، شناخت بازار‌های هدف و تقویت تشکل‌های تخصصی صادراتی از وظایف مهم بخش خصوصی است.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه ویژند (برند) تجاری صادرکننده ایرانی باید به عنوان سرمایه ملی مورد توجه قرار گیرد، افزود: رقابت باید بر پایه کیفیت شکل گیرد نه قیمت پایین؛ رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در صادرات نیز باید در سرلوحه فعالیت‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار گیرد.

وی با اشاره به نمایشگاه بین‌المللی جیتکس ۲۰۲۵ افزود: در بازدید از این نمایشگاه دیدیم که جهان با سرعتی شگفت‌انگیز به سمت نوآوری، هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن پیش می‌رود؛ در حالی که فاصله ایران در این حوزه‌ها زیاد است و باید برای جبران آن تلاش شود.

حسن زاد افزود: اتاق ایران با تکیه بر نیرو‌های جوان و خلاق و تجربیات ارزشمند فعالان اقتصادی، آمادگی خود را برای طرح‌های تحقیق و توسعه مشترک، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری دوجانبه و آموزش تخصصی اعلام می‌کند تا از این مسیر به توسعه تجارت و صادرات کشور کمک شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به در پیش بودن تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: اتاق ایران انتظار دارد دولت در مراحل تدوین لایحه بودجه از نظرات بخش خصوصی بهره‌مند شود تا از تصمیماتی که ممکن است فشار مضاعفی از مسیر سیاست‌های مالی بر بخش تولید و صادرات وارد کند، جلوگیری شود.