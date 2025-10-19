پخش زنده
ستاد برگزاری نمایشگاه ایران تلکام ۱۴۰۴ اعلام کرد: این نمایشگاه از ۲ تا ۵ بهمن ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال (ایران تلکام ۱۴۰۴)در محل دائمی دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
متقاضیان، دستاندرکاران و علاقهمندان میتوانند برای ثبت درخواست اولیه، بارگذاری مدارک مربوطه و اطلاع از سایر مراحل از جمله نحوه جانمایی و سایر جزئیات، به تارنمای رسمی نمایشگاه به آدرس https://irantelecomexpo.com مراجعه کنند.
متقاضیانی که در سال گذشته از طریق سامانه ثبتنام کردهاند، تنها نیاز به مراجعه به سایت و تأیید یا تکمیل مدارک خود دارند.