به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال (ایران تلکام ۱۴۰۴)در محل دائمی دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

متقاضیان، دست‌اندرکاران و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت درخواست اولیه، بارگذاری مدارک مربوطه و اطلاع از سایر مراحل از جمله نحوه جانمایی و سایر جزئیات، به تارنمای رسمی نمایشگاه به آدرس https://irantelecomexpo.com مراجعه کنند.

متقاضیانی که در سال گذشته از طریق سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، تنها نیاز به مراجعه به سایت و تأیید یا تکمیل مدارک خود دارند.