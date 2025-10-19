سارقان پس از ورود به موزه لوور پاریس نه قطع از مجموعه جواهرات ناپلئون و همسرش را سرقت کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه لوپاریزین، موزه لوور پاریس امروز یکشنبه هدف سرقت قرار گرفت.

بامداد امروز چندین تبهکار با شکستن شیشه‌های موزه لورو در خیابان ریوولی پاریس جواهراتی را از این موزه به سرقت بردند.

این افراد توانستند با جواهرات بگریزند. در پی این حادثه موزه لوور امروز تعطیل شد.

طبق اطلاعات به دست آمده سارقان از سمت اسکله‌های رود سن که عملیات ساختمانی در آن در جریان است وارد ساختمان شدند. آنها با استفاده از یک بالابر مخصوص بار به طور مستقم وارد تالار مورد نظر شدند.

پس از شکستن شیشه‌ها، دو نفر از آنها وارد ساختمان شدند، در حالی که نفر سوم بیرون نگهبانی می‌داد.

سارقان نه قطعه از مجموعه جواهرات ناپلئون و همسرش از جمله گردنبد، سنجاق سینه و تاج را سرقت کردند.