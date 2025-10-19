پخش زنده
سرپرست دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای رفع کمبود قطعات یدکی موتورسیکلت، تأمین ارز و برنامه بلندمدت خدمات پس از فروش را در دستور کار دارد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای حمید محلهای در ارتباط با رسانه ملی افزود: ستون اصلی خدمات پس از فروش در همه حوزهها، تأمین قطعات یدکی است و این موضوع در صنعت موتورسیکلت اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به مشکلات فعلی بازار گفت: متأسفانه در حال حاضر بازار با کمبود قطعات یدکی موتورسیکلت مواجه است و همین موضوع بر کیفیت خدمات پس از فروش تأثیر منفی گذاشته است.
محلهای با بیان اینکه واردکنندگان و تولیدکنندگان موتورسیکلت طبق قانون موظف به تأمین قطعات یدکی هستند، افزود: خوشبختانه وزارت صمت برای حل این مشکل اقداماتی را آغاز کرده و تأمین ارز برای واردات قطعات یدکی در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، آثار این تصمیم تا حدود یک ماه آینده در بازار مشاهده خواهد شد.
محلهای افزود: وزارت صمت برای بهبود وضعیت خدمات پس از فروش در این بخش، برنامههای میانمدت و بلندمدت را طراحی و در حال پیگیری دارد.
محرومیت شرکتهای فاقد خدمات مناسب از واردات
سرپرست دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت: طبق ارزیابیهای انجامشده، بیش از ۴۵ شرکت تولیدکننده و مونتاژکننده موتورسیکلت موفق به کسب حداقل امتیازات لازم در بخش خدمات پس از فروش نشدهاند.
وی ادامه داد: برای این شرکتها مهلت سهماههای در نظر گرفته شده که رو به پایان است و در صورت عدم دستیابی به امتیازات تعیینشده، قطعاً از واردات آنها جلوگیری خواهد شد.
محلهای تأکید کرد: تولید کالا باید همراه با تعهد در ارائه خدمات پس از فروش باشد و نمیتوان تنها به فروش محصولات اکتفا کرد. برنامههای وزارت صمت در این زمینه کوتاهمدت و مقطعی نیست بلکه با رویکردی بلندمدت دنبال میشود.
وی همچنین گفت: براساس برنامههای جدید، مقرر شده است درصدی از واردات به ورود قطعات یدکی به کشور اختصاص یابد، نه اینکه صرفاً مجموعه کامل قطعات وارد و به موتورسیکلت تبدیل شود.
سرپرست دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صمت افزود: زیرساختها و امکانات لازم برای توسعه خدمات پس از فروش در کشور وجود دارد، اما اراده و پیگیری فعالان صنعت در این مسیر ضروری است. در صورتی که شرکتها تنها به فروش فکر کنند و مشتریان را رها سازند، این موضوع از سوی وزارت صمت قابل پذیرش نخواهد بود و با آنها برخورد میشود.