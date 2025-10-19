معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: استانداردسازی می‌تواند به طور میانگین ۱۰ درصد به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، فرزانه انصاری روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد به اهمیت استانداردسازی در کشور و نقش آن در ارتقای کیفیت، بهره‌وری و توسعه پایدار اشاره کرد و گفت: اهمیت استانداردسازی امروز بیش از هر زمان دیگری برای ایجاد زبان مشترک میان کشور‌ها و بخش‌های مختلف جامعه محسوس است و این امر در هماهنگی صنعتی، علمی و تجاری نقش اساسی دارد.

وی با بیان اینکه استاندارد‌ها از ابزار‌های مقابله با فساد و تضمین شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی هستند، تأکید کرد: یکی از اهداف مهم ما جلب اعتماد مردم و ارتقای کیفیت خدمات و کالا‌ها است، این کار نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و رسانه‌هاست.

انصاری به ظرفیت بالای استان البرز در صنعت و فناوری اشاره کرد و گفت: این استان با برخورداری از بیش از سه هزار واحد تولیدی فعال در نقش کلیدی در تولید و اقتصاد کشور دارد که این واحد‌ها می‌توانند محور پایش و توسعه استانداردسازی در کشور باشند.

معاون رییس جمهور افزود: بهره‌گیری از کارشناسان حرفه‌ای و توانمند استان البرز می‌تواند در هوشمندسازی فرایند‌های استانداردسازی و افزایش کارایی نظارت‌ها مؤثر باشد.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌وری از فناوری‌های نوین، بر اجرای طرح ها پایلوت استانداردسازی هوشمند در استان‌ها تأکید کرد و گفت: این رویکرد می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، بهبود سرعت ارزیابی کالا‌ها و خدمات و ارتقای شفافیت در فرآیند‌ها منجر شود.

انصاری همچنین به ضرورت تقویت همکاری‌ها میان سازمان ملی استاندارد، دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: اجرای توافق میان این نهاد‌ها موجب می‌شود نیازی به نمونه‌برداری‌های تکراری و هزینه‌های اضافی نباشد و فرآیند‌های کیفی در امر تولید به صورت هوشمند و کارآمد مدیریت شوند.

وی با تأکید بر نهادینه کردن فرهنگ استانداردسازی در کشور گفت: استاندارد‌ها تنها ابزار فنی نیستند بلکه نقش مستقیم در زندگی روزمره مردم، بهبود محیط زیست، کاهش آلودگی، مصرف بهینه انرژی و افزایش بهره‌وری اقتصادی دارند.

انصاری یادآور شد که بررسی‌های انجام‌شده نشان داده است استانداردسازی می‌تواند به طور میانگین ۱۰ درصد به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور کمک کند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان البرز و دیگر استان‌های کلیدی، از تشکیل «اتاق فکر استانداردسازی» در سطح کشور خبر داد و گفت: این اتاق فکر با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و دولت به عنوان پایلوت، آثار و نتایج فعالیت‌های استانداردسازی را پایش و تحلیل خواهد کرد تا شفافیت، بهره‌وری و تأثیر اقدامات بر مردم و اقتصاد به طور مستمر بررسی شود.

انصاری تأکید کرد: استانداردسازی باید با نگاه مشارکت‌محور و هوشمند ادامه پیدا کند و افزود: استفاده از ظرفیت‌های انسانی و فناورانه در استان‌ها می‌تواند به ایجاد توسعه پایدار و ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات کشور کمک کند و جایگاه ایران را در سطح بین‌المللی تقویت نماید.