نخستین دوره مسابقه بزرگ ایدهپردازی با عنوان «ایدانو» (IDANO) با محور ایدههای خلاقانه با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، رسانه آزنیک و انرژی دانا در حوزه انرژی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این مسابقه با هدف تقویت خلاقیت، ترویج آموزش انرژی و بالابردن مسئولیتپذیری زیستمحیطی در میان کودکان و نوجوانان طراحی شده است.
پوستر رسمی این رویداد همزمان با هفته ملی کودک رونمایی شد تا آغاز این حرکت ملی، با شور و همراهی کودکان سراسر کشور همراه باشد.
علاقهمندان به شرکت در این رویداد تا ۱۰ آبان ۱۴۰۴ فرصت دارند با مراجعه به صفحه رویداد ایدانو در اپلیکیشن شاد و یا با ورود به وبسایت www.AZNIK.ir ثبتنام کنند.
روشهای جذاب برای شناخت بهتر انرژی و آموزش آن، ایدههای صرفهجویی در مصرف انرژی، نوآوری در تولید انرژی پاک، راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا و کسبوکارهای سبز و دوستدار طبیعت، از جمله محورهای ایدهپردازی رویداد «ایدانو» به شمار میرود.
بر اساس این خبر، در حاشیه این رویداد، یک نمایش عروسکی آموزشی با حضور عروسکهای دانا، عمو قدرت و موچولو در ۹ قسمت تولید شده است که از ۲۰ مهر تا ۱۰ آبان از صفحه رویداد ایدانو در سکوی اینترنتی شاد پخش خواهد شد تا مفاهیم انرژی به زبان ساده و سرگرمکننده منتقل شود.
این مسابقه با مشارکت نهادهایی، چون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پایگاه تحلیلی خبری آزنیک، شرکت انرژی دانا، و سکوی اینترنتی شاد برگزار میشود.
با توجه به چالشهای کنونی کشور در زمینه مصرف و تولید انرژی، این رویداد ملی تلاش دارد با تکیه بر آموزش و خلاقیت نسل جدید، فرهنگ درست مصرف انرژی را در میان کودکان و نوجوانان نهادینه کند.
در همین زمینه، ادارهکل آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همراهی مجموعهای از نهادهای فعال در حوزه انرژی، اجرای این مسابقه را بهعنوان گامی آموزشی و فرهنگی برای ارتقای آگاهی و مسئولیتپذیری نسل آینده در دستور کار قرار داده است.