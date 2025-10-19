تا پایان هفته جوی به نسبت پایدار در سطح استان مرکزی مستقر خواهد بود.

پیش‌بینی جوی به نسبت پایدار تا پایان هفته

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در پیش‌بینی وضعیت هوا در استان گفت: جوی نسبتا پایدار تا پایان هفته در سطح استان مستقر خواهد بود.

آسمانی صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد و در مناطق مستعد، همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

این وضعیت تا اواخر هفته کم و بیش تداوم خواهد یافت.

دمای هوا در پنج روز آینده نوسان محسوسی ندارد. با توجه به خروجی فعلی، حداقل در هفت روز آتی سامانه بارشی موثری در استان نخواهیم داشت.