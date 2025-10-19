به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ «ذاکر جلالی» رئیس دوم سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان امروز در پیامی از طریق شبکه ایکس اعلام کرد: این پاکستان بود که نخستین بار این توافق را نقض کرد و حریم افغانستان را مورد تجاوز قرار داد. اعزام هیئتی به ریاست وزیر دفاع افغانستان به قطر، گویای آن است که امارت اسلامی افغانستان در کنار دفاع از تمامیت ارضی خود، به طور جدی به دنبال حل دیپلماتیک مسئله بوده و در این زمینه، دستاوردی مهم نیز کسب کرده است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه طرف پاکستانی نیز در حضور میانجی‌ها تعهد کرده که از هرگونه مداخله خودداری خواهد کرد.

جلالی افزود: افغانستان از آغاز بر این موضع تأکید داشته است که خاک آن علیه هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

«احمد الله وثیق» رئیس اداره المپیک و تربیت بدنی افغانستان نیز در پیامی نوشت: در صورت نقض توافق آتش بس، پاسخ افغانستان قاطع و دندان شکن خواهد بود.

وی افزود: پاکستان در توافق نهایی‌شده صلح در دوحه تعهد کرده است از هرگونه حملهٔ خودسرانه علیه خاک افغانستان خودداری نماید اما در صورت اقدامات تحریک آمیز و تجاوز کارانه از سوی پاکستان، پاسخ کابل قاطع و دندان شکن خواهد بود.

«محمدرضا بهرامی» مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران از آتش بس میان پاکستان و افغانستان استقبال کرده و آن را اقدامی مفید و سازنده خوانده است. وی در شبکه ایکس نوشت: منافع جمعی همه کشور‌های منطقه در تقویت آرامش، ثبات و امنیت است.

«یوشیاویونگ» نماینده ویژه چین برای افغانستان نیز در پیامی در ایکس نوشت که امیدوار است این توافق پایدار بماند. نماینده ویژه چین رسیدن به توافق را به هر دو کشور تبریک گفته و از قطر به خاطر میزبانی اش قدردانی کرده است.

«شاه محمود میاخیل» معاون سابق وزارت دفاع افغانستان، با انتقاد از محتوای توافقنامه «آتش بس فوری» میان افغانستان و پاکستان گفته است که این توافقنامه به زیان افغانستان تمام شده است. وی مدعی شده که در این توافقنامه اشاره‌ای به این نشده است که پاکستان مستقیماً خاک افغانستان، کابل و سایر ولایت‌های این کشور را نقض کرده و چنین تخلفاتی نباید تکرار شود.

«فضل هادی وزین» کارشناس مسائل سیاسی نیز بر این عقیده است که توافق بر آتش بس میان افغانستان و پاکستان، یک گام مثبت در جهت کاهش تنش میان دو کشور و به صلاح هر دو کشور و منطقه است و ایجاب می‌کند تا هر دو طرف برای حل منازعات و مسائل مورد اختلاف، سلسلهٔ مذاکرات را ادامه بدهند.

«احمد سعیدی» کارشناس سیاسی شناخته شده افغانستان نیز در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: گرچه هرگونه توافق برای جلوگیری از خونریزی ارزشمند است اما این صلح شکننده است و ادامه آن دشوار خواهد بود. بی‌اعتمادی عمیق میان دو ملت، خاطرات تلخ جنگ‌های نیابتی و سیاست‌های دوگانه اسلام‌آباد، موانعی جدی بر سر راه این صلح است. تاریخ بار‌ها نشان داده است که هیچ صلحی پایدار نخواهد ماند، مگر آنکه بر اساس صداقت، عدالت و احترام متقابل بنا شود که پاکستان این اراده را ندارد.