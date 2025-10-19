پخش زنده
دبیر ستاد انتخابات استان یزد: امروز آخرین مهلت استعفا از سمتها و پستهای مدیریتی مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سالاری با اشاره به اطلاعرسانیهای پیشین افزود: افرادی که علاقهمند به ثبتنام و حضور در انتخابات هفتمین دوره شوراها هستند، لازم است تا پایان امروز استعفای خود را ارائه کنند. این استعفا باید توسط مقام مافوق یا دستگاه مربوط تأیید شود.
وی همچنین یادآور شد: متقاضیان شرکت در انتخابات، علاوه بر استعفا، باید گواهی عدم سوءپیشینه را نیز از امروز اخذ کنند، چرا که این گواهی باید حداقل سه ماه پیش از ثبتنام آماده باشد.
دبیر ستاد انتخابات استان یزد گفت: ثبتنام از داوطلبان شوراهای اسلامی در استان یزد از ۲۱ تا ۲۷ دیماه ۱۴۰۴ انجام خواهد شد و انتخابات شوراها نیز با برنامهریزی ستاد انتخابات، در یازدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
سالاری در پایان از شهروندان خواست تا با حضور در پای صندوقهای رأی، نقش فعال خود را در انتخابات ایفا کنند.