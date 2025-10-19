نخستین جشنواره «حفظ و مفاهیم قرآن کریم» با هدف ترویج انس با قرآن و گسترش فرهنگ فهم و عمل به آیات الهی به همت مؤسسه قرآنی مشکات برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، در نخستین جشنواره قرآنی «حفظ و مفاهیم قرآن کریم» سه رشته اصلی برای علاقه‌مندان در نظر گرفته شده است که شامل حفظ کل قرآن کریم، ترجمه کل قرآن کریم و تفسیر سوره حجرات است.

شرکت‌کنندگان می‌توانند با انتخاب هر یک از این بخش‌ها توانایی‌های قرآنی خود را محک بزنند.

نفرات اول تا سوم هر رشته این جشنواره به ترتیب ۷۰۰ میلیون ریال، ۴۰۰ میلیون ریال و ۲۰۰ میلیون ریال هدیه دریافت می‌کنند.

ثبت‌نام در این جشنواره از اول تا سی‌ام آبان‌ماه انجام می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به کانال رسمی مؤسسه قرآنی مشکات در پیام‌رسان ایتا به نشانی (https://eitaa.com/joinchat/۳۱۰۰۱۱۴۹۶۳ C ۶۴۰۶ fb ۹ af ۳) از جزئیات و نحوه ثبت‌نام مطلع شوند.

این رویداد در چارچوب «نهضت قرآنی محیا» برگزار می‌شود. همچنین علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به مؤسسه قرآنی مشکات به نشانی تهران، خروجی ایستگاه متروی میدان انقلاب اسلامی، بن‌بست فرسار، پلاک ۲ یا شماره‌های ۶۶۴۳۰۰۴۱ و ۶۶۹۰۶۸۸۸ تماس بگیرند.