مراسم ۱۳ آبان و روز مقابله با استکبار جهانی امسال با شعار «متحد و استوار، مقابل استکبار» برگزار می‌شود.

«متحد و استوار، مقابل استکبار» شعار امسال یوم الله ۱۳ آبان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این شعار در جلسه هماهنگی ستاد هماهنگی بزرگداشت ۱۳ آبان اعلام شد.

رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی مقابله با استکبار جهانی در این مراسم با اشاره و یاد آوری دشمنی آمریکا در طول دهه‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی گفت: اگر چه رسانه‌های استکبار در تلاش برای پاک کردن صورت مسئله دخالت‌های آمریکا در کشور بوده و هستند، اما مردم ما مداخلات آمریکا به ویژه در کودتای ۲۸ مرداد و سپس حمایت از رژیم بعث و از جمله در تجاوز اخیر به ایران با کمک رژیم صهیونیستی، را فراموش نمی‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی افزود: تجاوز خرداد ماه در میانه و اوج مذاکرات صورت گرفت و اکنون واقعا نباید در دشمنی آمریکا با مردم ما شبهه ای وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه امسال با حضور مردم دانشجویان و دانش آموزان شاهد مراسم باشکوهی خواهیم بود، گفت: طبیعتا این مراسم پیام‌های خاص خودش را خواهد داشت که مهم ترین آنها اعلام و آگاهی و هوشیاری مقابل دسیسه‌های دشمنان است، دشمنانی که در جنگ تحمیلی اخیر غیر از نظامیان، مردم عادی از کودک و دانش آموز گرفته تا دانشجو و استاد دانشگاه را هم هدف قرار دادند.

در این جلسه نمایندگان دستگاه های مختلف برنامه‌های خود را برای روز‌های منتهی به ۱۳ آبان و روز ۱۳ آبان در سراسر کشور تشریح کردند.