به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در وزن نهم این رقابت‌ها، زهرا تقی‌لو نماینده قم با کسب پیروزی برابر تکواندوکاران آذربایجان شرقی، ایلام و کردستان به نیمه نهایی صعود کرد ولی در این مرحله مغلوب حریفی از تهران شد و به عنوان سومی مشترک بسنده کرد.

ثنا خدابنده دیگر تکواندوکار قمی هم در وزن سوم حریفانی از کهکیلویه و بویراحمد، کردستان و گلستان را شکست داد ولی رقابت بر سر صعود به فینال را به نماینده تهران واگذار کرد و با نشان برنز به کار خود پایان داد.

اصفهان میزبان این رقابت‌ها بود.