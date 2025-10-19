پخش زنده
رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته تکواندو دختران با کسب دو نشان برنز برای نمایندگان قم به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در وزن نهم این رقابتها، زهرا تقیلو نماینده قم با کسب پیروزی برابر تکواندوکاران آذربایجان شرقی، ایلام و کردستان به نیمه نهایی صعود کرد ولی در این مرحله مغلوب حریفی از تهران شد و به عنوان سومی مشترک بسنده کرد.
ثنا خدابنده دیگر تکواندوکار قمی هم در وزن سوم حریفانی از کهکیلویه و بویراحمد، کردستان و گلستان را شکست داد ولی رقابت بر سر صعود به فینال را به نماینده تهران واگذار کرد و با نشان برنز به کار خود پایان داد.
اصفهان میزبان این رقابتها بود.