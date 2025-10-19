پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش استان از آغاز طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان خبر داد و گفت: این طرح یکی از مصادیق بارز عدالت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی متقیان افزود: سال گذشته بیش از ۱۶ هزار نوآموز در مراکز سنجش ارزیابی شدند و امسال نیز پیشبینی میشود بیش از ۱۵ هزار نوآموز مورد سنجش قرار گیرند.
وی با اشاره به محورهای اصلی این ارزیابی افزود: در مراکز سنجش، ارزیابیهای بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی، مهارتهای حرکتی، گفتاری و سایر موارد مرتبط با فرآیند یادگیری انجام میشود. دکتر متقیان افزود: نکته مهم این است که در مراکز جامع سنجش، علاوه بر ارزیابی، مداخلات درمانی نیز صورت میگیرد.
متقیان خاطرنشان کرد: از خانوادهها درخواست میکنیم جهت انجام ارزیابی و مداخلات احتمالی، در اسرع وقت از طریق سامانه sirat ۲ نوبتگیری کنند و به مراکز جامع سنجش مراجعه نمایند.
وی افزود: در سطح استان ۱۳ مرکز جامع سنجش فعال است که بیش از ۶۰ نیروی متخصص در آنها به انجام این فرآیند میپردازند.