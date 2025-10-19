به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید نوراله موالی زاده با اشاره به اجرای عملیات کشت کلزا در سطح ۴۴ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان کارون در راستای توسعه کشت‌های پاییزه و اجرای الگوی کشت، اظهار کرد: توسعه کشت کلزا علاوه بر افزایش تولید دانه‌های روغنی، موجب بهبود حاصل‌خیزی خاک و پایداری تولید در نظام‌های زراعی می‌شود.

وی افزود: این طرح در بخش کشت و صنعت فردوس اجرا شد و در جریان آن کارشناسان از روند آماده‌سازی و کشت بازدید کرده و نسبت به تنظیم و آماده‌سازی دستگاه کشت کلزا اقدام کردند.

موالی زاده با اشاره به این نکته که کشت کلزا با هدف افزایش تولید دانه‌های روغنی و ترویج الگوی کشت پایدار در منطقه در حال انجام است، تصریح کرد: امیدواریم با حمایت از کشاورزان منطقه، سطح زیر کشت این محصول ارزشمند هر سال افزایش یابد.