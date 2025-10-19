پخش زنده
۴۶ اثر در بخشهای مختلف در نخستین روز از جشنواره فیلم کوتاه تهران به روی پرده میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش فیلمهای کوتاه از امروز ۲۷ مهر در پردیس سینمایی ایران مال آغاز می شود.
همزمان با نخستین روز از نمایش فیلمها ۴۶ فیلم اکران می شود. اکران این دسته فیلمها از ساعت ۱۳ آغاز و تا ساعت ۲۲ ادامه خواهد داشت.
نکته جالب توجه آنکه در میان ۴۶ فیلم داستانی امروز، ۵ کارگردان زن حضور دارند و از قضا اکران این دسته فیلمها با فیلم «ماه پنه» به کارگردانی مهسا احمدزاده آغاز خواهد شد.
همچنین امروز نشست پرسش و پاسخ و نقد و بررسی با حضور سیامک سلیمانی و نشستی با عنوان «جستوجویی در باب هویت در سینما معاصر ترکیه» در بخش بینالملل برگزار خواهد شد.
چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران از امروز ۲۷ مهرماه آغاز شده و تا دوم آبان ماه ادامه خواهد داشت.