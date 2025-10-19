به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان درهمایش استانی هفته پیوند اولیا و مربیان درارومیه گفت:پیوند اولیا و مربیان صرفا یک برنامه هفتگی نیست ، بلکه ضرورتی بنیادین درفرآیند تربیت فرزندان به شمار می‌رود.

علی اکبر صمیمی بااعلام اینکه شعار امسال این هفته ((انجمن اولیا و مربیان، حامی توسعه عدالت آموزشی و پرورشی))نامگذاری شده است به تشریح اهداف تشکیل این انجمن‌ها پرداخت و گفت: پیوند اولیا و مربیان برای جامعه‌ای پویا و آگاه دررشد و بالندگی دانش آموزان ضروری است.



افشار کبیری مدیرکل اجتماعی استانداری آذربایجان غربی هم دراین مراسم گفت:هفته پیوند اولیا و مربیان هرسال فرصتی حیاتی برای بازخوانی وتبیین تلاش‌های مستمر نهادی مهم است که هدف آن تقویت وتحکیم پیوند میان خانه ومدرسه است.

دراین مراسم بااهداح لوح وجوایزی از رؤسای انجمن اولیا و مربیان برتر مدارس استان تجلیل شد.

۲۴ تا۳۰مهرماه هفته پیوند اولیا و مربیان نامگذاری شده است.