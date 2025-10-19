عضو هیئت‌مدیره دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار از راه‌اندازی دفتر تسهیل‌گری و توسعه محله، اصلاح نظام ارزش معاملاتی املاک و به‌روزرسانی تعرفه صدور پروانه نوسازی به‌عنوان گام‌های مهم نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فریدون بابائی اقدم، عضو هیئت‌مدیره و راهبر دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، اعلام کرد اصلاح نظام ارزش معاملاتی املاک در بافت‌های فرسوده آغاز شده است.

وی تأکید کرد: ایجاد دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محله از مهم‌ترین اقدامات حمایتی برای تسریع نوسازی ساختمانی مناطق فرسوده است.

وی افزود: شهر خامنه به‌عنوان یکی از محدوده‌های دارای بافت فرسوده، باید در سامانه شرکت بازآفرینی شهری ایران ثبت شود تا ساکنان از مشوق‌های نوسازی بهره‌مند گردند.

بر تشکیل جلسات منظم ماهانه و گزارش‌گیری دقیق برای پیگیری پروژه‌ها نیز تأکید شد. بابائی اقدم همچنین به ضرورت یکپارچه‌سازی داده‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری در حوزه بافت‌های ناکارآمد اشاره کرد.

بابائی اقدم بازآفرینی شهری را فرآیندی اجتماعی و مدیریتی خواند که با همکاری موثر مردم، مدیریت شهری و کالبد شهری تغییرات ماندگار ایجاد می‌کند.

او گفت: این مدل همکاری می‌تواند الگویی ملی برای توسعه متوازن کشور محسوب شود. این اقدامات بخشی از برنامه‌های پایش ملی بازآفرینی شهری ایران با هدف ارتقای کیفیت زندگی، حفظ هویت تاریخی و تاب‌آوری شهری است.