نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، از آغاز طرح مطالعاتی برای مبارزه با ریزگرد‌ها در منطقه سراجه به مساحت ۵۲ هزار هکتار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام قاسم روانبخش در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه نور درباره طرح‌های مقابله با ریزگرد‌ها گفت: مطالعات منطقه سراجه با هدف کاهش گرد و غبار به مساحت حدود ۵۲ هزار هکتار انجام شده است که اجرای این طرح به حداقل ۳ همت اعتبار نیاز دارد و در حال حاضر در مرحله مطالعات و برنامه‌ریزی است.

وی با بیان اینکه مطالعات انتقال پساب از فاضلاب موجود هم انجام شده است گفت: هدف از این طرح این است که بتوانیم با انتقال پساب در منطقه پوشش گیاهی ایجاد کنیم تا تأثیر ریزگرد‌ها کاهش یابد و امیدواریم طی سه سال آینده این طرح بتواند به نتایج عملی در کاهش گرد و غبار برسد.