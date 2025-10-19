پخش زنده
امروز: -
به منظور پیشگیری از دست اندازی به بیت المال، برای ۳۵ هزارمترمربع از زمینهای بنیاد مستضعفان سند صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس گفت: این اراضی سالها بدون سند مانده بود و سودجویان در صدد دست اندازی به آن بودند.
محمد ارمی افزود: به همین منظور پس از بازدید از این اراضی، دستور اقدام ویژه برای حدنگاری و صدور سند این زمینها صادر و با تلاش اداره ثبت اسناد و املاک در کمتر از یک هفته سند این ۳۵ هزارمترمربع در ورودی گنبدکاووس در قالب ۱۴ فقره سند، صادر و به بنیاد مستضعفان تحویل شد.
به گفته ارمی ارزش این زمینها دست کم ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.