نخستین سینما-تئاتردانشآموزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان صبح امروز در مرکز فرهنگی-هنری شماره ۳ این مجموعه در رشت راهاندازیشد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، کانوننمایش» یا سینما- تئاتر دانشآموزی کانون» با هدف فراهم آوردن فضایی تخصصی برای نمایش فیلم و اجرای تئاتر با رویکرد آموزشی و هنری برای گروه سنی کودک و نوجوان و نمایش فیلمهای سینمایی، انیمیشنها و نمایشهای تئاتری که کیفیت هنری بالا داشته و متناسب با جهانبینی و دغدغههای فکری کودکان و نوجوانان در آن بهنمایشگذاشتهمیشود، راهاندازیشد.
معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، در حاشیه راهاندازی هفتمین سینما- تئاتر دانشآموزی کانون در کشور گفت: ۵۰۰ فیلم در بستههای فرهنگیهنری کانون گنجاندهشده که بخشی از آن بهعنوان سرفصل کتابهای درسی دنیا قرارگرفتهاست.
محمدرضا کریمی صارمی در ادامه به بیش از ۶۰ عنوان فعالیت کتابمحور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره کرد و با دردست گرفتن کلاکت «تختهنما» در فیلمسازی گفت: برای ساخت فیلم از این ابزار برای یادآوری و برنامهریزی استفادهمی شود و در زندگی نیز نیازمند کلاکت (تختهنما) هستیم تا فرصتهای زندگی را در آن ثبتکنیم.
سرپرست کانون پرورش فکری گیلان هم در این مراسم با بیان اینکه کودکان نقطه هدف و محور فعالیتهای کانون بهشمارمیروند، گفت: تمامی تلاشهای کانون معطوف بر رشد و شکوفایی استعدادهای آنان است.
سجاد کوچک نژاد با اشاره به برخی از فیلمها و پویانماییهای مطرح سالهای اخیر کانون چون: باغ کیانوش، زیباصدایمکن و بچهزرنگ گفت: تولید این آثار فاخر فرهنگی افزون بر مطرحسازی هرچه بیشتر کانون در کشور و عرصههای جهانی، بستری برای استفاده از بازیگران کودک و نوجوانان و تشویق آنان به فعالیت در این حوزه محسوبمیشود.