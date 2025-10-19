با همت استاندار خراسان جنوبی و پیگیری مدیرکل صمت استان، ۷ محصول معدنی صادراتی خراسان جنوبی ثبت جهانی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بر اساس گزارش وزیر صمت و اعلام این موضوع به رئیس جمهور، ۷ محصول معدنی استان خراسان جنوبی در سازمان جهانی مالکیت فکری که یکی از سازمان‌های زیر نظر سازمان ملل متحد است به ثبت جهانی رسیده است.

جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه لیسبون که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به سازمان جهانی مالکیت فکری سازمان ملل متحد الحاق شده است.

سنگ آندالوزیت نهبندان، سنگ قیمتی عقیق بهاری فردوس، سنگ گرانیت سبز خراسان جنوبی، سنگ قیمتی عقیق پاییزی سه قلعه، سنگ بنتونیت خراسان جنوبی، سنگ فلورین خراسان جنوبی و سنگ بازالت منشوری طلایی سربیشه ثبت جهانی شد.