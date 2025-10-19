۳۵ تا ۵۰ درصد پرونده‌های جرایم حقوقی و کیفری در قائم شهر منتهی به صلح و سازش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در نشست خبری رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب قائم شهر با اصحاب رسانه اعلام شد: ترویج فرهنگ صلح سازش علاوه بر کاهش پرونده‌های ورودی باعث تسهیل و سرعت بخشی رسیدگی پرونده‌ها در مراجع قضایی می‌شود.

محمد ابراهیم یعقوبی رئیس دادگستری قائم شهر، بهره گیری از ظرفیت‌های معتمدین و افراد صالح و توانمند در فراهم کردن شرایط و ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعاوی را از سیاست‌های حمایتی دستگاه قضایی در جلوگیری از ورود پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد.

وی افزود: در شهرستان قائم شهر علاوه بر ۱۲ شعبه فعال شورای حل اختلاف که یکی از آنها در اداره زندان قائم شهر مستقر است سه واحد میانجی گری فعال و یک شعبه صلح یاری و نیز شعبه‌های داوری حرفه‌ای از روش‌های جایگزین در رسیدگی به پرونده‌های دعاوی مجموعه قضایی هستند.

یعقوبی ادامه داد: در ماه گذشته از ۶۰۰ فقره پرونده حقوقی ارجاع شده به شورای حل اختلاف ۳۵ درصد منتهی به سازش شد و در شعب صلح یاری از ۳۰ تا ۵۰ فقره پرونده ارجاعی ۱۶ درصد و در شعبه شورای حل اختلاف اداره زندان قائم شهر ۱۰۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به سازش انجامید.

رئیس دادگستری قائم شهر، الگوی تعالی را با بهره گیری از ظرفیت‌های افراد صالح، خیران و معتمدان محلی و نیز برگزاری همایش‌ها، سخنرانی‌ها در محافل عمومی و مساجد در ترویج فرهنگ صلح و سازش و و ترغیب مردم به سازش در رسیدگی به پرونده‌ها را از دستاورد‌های روش‌های جایگزین در کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی عنوان کرد.

دادستان قائم‌شهر: نهادهای جایگزین قضایی، ضامن امنیت اجتماعی

علی نیازی دادستان عمومی و انقلاب قائم شهر نیز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با مهم شمردن اصل صلح و سازش، ترویج این فرهنگ در بین آحاد مردم را از اولویت‌های دستگاه قضایی در راستای تحقق سند تحول تعالی قوه قضائیه عنوان کرد که شورا‌های حل اختلاف، میانجی‌گری، صلح یاری و داوری حرفه‌ای از نهاد‌ها و روش‌های جایگزین محاکم و مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها می‌باشند.

نیازی با اشاره به اینکه خیلی از پرونده‌ها نیاز به ورود محاکم قضایی ندارد و در شورا‌های حل اختلاف و دیگر نهاد‌های جایگزین قابل سازش است یادآور شد: ۵۰ درصد پرونده‌های جرایم کیفری در شورای حل اختلاف و ۱۶ درصد پرونده‌های صلح یاری منجر به صلح و سازش می‌شود و نهاد صلح یاری قائم شهر با عملکرد موفقش رتبه سوم استان را دارد.

دادستان عمومی و انقلاب قائم شهر در اهمیت ترویج فرهنگ صلح وسازش گفت: استقبال مردم در شورای حل اختلاف موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی می‌شود و در این راستا به دستور ریاست قوه قضائیه ترغیب مردم به نهاد‌های جایگزین علاوه بر سازش باعث ایجاد امنیت اجتماعی و جلوگیری از بسط اختلافات می‌شود.

نیازی، بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در شهر‌ها و روستا‌ها براساس اختیاراتی که قانونگذار به برخی نهاد‌ها و شورا‌ها و ادارات و نهاد‌ها داده را از اقدامات ارزشمند درافزایش صلح و سازش برشمرد که گسترش آن موجب جلوگیری از ورود و کم کردن حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی خواهد شد.