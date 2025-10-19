به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فتحی گفت: در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون و پس از اخذ دستور قضایی و هماهنگی با مقامات محلی، با همکاری فرماندار، دادستان، شهردار و عوامل انتظامی و کلانتری احمدآباد مستوفی، نسبت به تخریب ۲۵۷ فقره از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شامل سوله، دیوارکشی، آلاچیق، پی‌کنی، محوطه‌سازی و سایر بناها اقدام شد.

وی افزود: این اقدام در راستای حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی انجام شده است و مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر مصمم است تا با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قانونی کند.

در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون پس از اخذ دستور از مقام محترم قضایی و هماهنگی های لازمه و همکاری و حمایتهای فرماندار ، دادستان ، شهردار و عوامل ستاد فرماندهی انتظامی و کلانتری احمدآباد مستوفی نسبت به تخریب ۲۵۷ فقره از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای فیروز بهرام شهرستان اسلامشهر، مشتمل بر سوله ، تفکیک و قطعه بندی دیوارکشی ، بنا، آلاچیق، محوطه سازی، پی کنی فنس و ... اقدام و 87000 متر مربع از اراضی آزادسازی گردید.

فتحی افزود : پیرو وظایف و تکالیف قانونی ، مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر در مقابله هرگونه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری خواهد کرد .