پخش زنده
امروز: -
اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهشهای مجلس از امروز در استان کردستان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، صفر بیگی دبیر اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهشهای مجلس در این مراسم گفت: استفاده از ظرفیت علمی و فکری نخبگان هر استان در تصمیم گیری و قانون گذاری کشور کمک میکند.
لهونی استاندار کردستان هم در این مراسم استفاده از ظرفیت نخبگان را گره گشاری مشکلات استان عنوان کرد و افز.د: با مشورتهای نخبگان میتوان مشکلات را در حوزههای مختلف رفع کرد.
محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان هم گفت: استفاده از این ظرفیت در استاندر بروز کردنسند آمایش و برش استانی برنامه هفتم توسعه بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
قادرزاده دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری کردستان هم گفت: این اندیشکده بستری منلاسب برای استفاه از فکر و اندیشهی نخبگان استان است.
در حال حاضر اندیشکدهی حکمرانی و قانونگذاری در ۲۷ استان کشور دایر شده است.
در پایان این مراسم حامد قادر زاده به عنوان دبیر اندیشکدهی حکمرانی و قانونگذاری در استان کردستان منصوب شد.