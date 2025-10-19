راه اندازی تکنولوژی ۴G سایت همراه اول روستای زرکک فریمان
در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی، سایت نسل چهارم همراه اول در روستای زرکک شهرستان فریمان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، فرماندار فریمان گفت: با راهاندازی این سایت با هزینهای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال، ساکنان دو روستای ماغو و زرکک به طور کامل و جادههای مواصلاتی کارخانه قند به سمت ماغو، به پوشش ۴G و اینترنت پرسرعت همراه، دسترسی یافتهاند.
دکتر مهدی ناصری افزود: با نصب و راه اندازی تکنولوژی این سایت پر سرعت، توسعه و گسترش پوشش شبکهای در سطح روستاها، افزایش یافتن کانال ترافیکی و تقویت و پایداری ارتباطات شبکه همراه اول، مشترکین در این روستا و مناطق اطراف از شبکه ارتباطی همراه اول بهرهمند و از تبادل اطلاعات دیتایی با سرعت و کیفیت مطلوب برخوردار شدند.
او ادامه داد: این امر زمینهساز ارتقای خدمات آموزشی، بهبود ارتباطات خانوادگی و حمایت از کسبوکارهای محلی خواهد بود.