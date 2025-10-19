در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، سایت نسل چهارم همراه اول در روستای زرکک شهرستان فریمان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، فرماندار فریمان گفت: با راه‌اندازی این سایت با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال، ساکنان دو روستای ماغو و زرکک به طور کامل و جاده‌های مواصلاتی کارخانه قند به سمت ماغو، به پوشش ۴G و اینترنت پرسرعت همراه، دسترسی یافته‌اند.

دکتر مهدی ناصری افزود: با نصب و راه اندازی تکنولوژی این سایت پر سرعت، توسعه و گسترش پوشش شبکه‌ای در سطح روستاها، افزایش یافتن کانال ترافیکی و تقویت و پایداری ارتباطات شبکه همراه اول، مشترکین در این روستا و مناطق اطراف از شبکه ارتباطی همراه اول بهره‌مند و از تبادل اطلاعات دیتایی با سرعت و کیفیت مطلوب برخوردار شدند.

او ادامه داد: این امر زمینه‌ساز ارتقای خدمات آموزشی، بهبود ارتباطات خانوادگی و حمایت از کسب‌وکار‌های محلی خواهد بود.