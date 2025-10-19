به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،خانم زینب دولتخواه مادر شهید نظر علی انصاری اوزی در ۹۵ سالگی به دلیل کهولت سن دار فانی را وداع گفت.

شهید نظر علی انصاری اوزی متولد سال ۱۳۴۴ بود و به صورت داوطلبانه به عنوان بسیجی روانه‌ جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شد و پس از دلاوری‌ها و رشادت‌های درخشان در دفاع از میهن اسلامی در ۱۲ اسفند ۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۹ در منطقه سلیمانیه به درجه رفیع شهادت نایل آمد.