به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی اظهار داشت: در راستای برخورد با موتورسیکلت و خودرو‌های هنجار شکن و متخلف طرح شبانه آرامش در شهر توسط پلیس راهور این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران پلیس راهور با همکاری بسیج مردمی ۱۴ دستگاه موتورسیکلت و ۵ دستگاه خودرو را بدلیل حرکات نمایشی و نصب اگزوز نامتعارف که باعث سلب آسایش شهروندان شده بود توقیف و روانه پارکینگ کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان ضمن هشدار به رانندگان متخلف و حادثه ساز خاطر نشان کرد: این طرح برای ایجاد حس امنیت و آرامش برای مردم است و پلیس این شهرستان با رانندگان متخلف بصورت جدی و قانونی برخورد خواهد کرد.