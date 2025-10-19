پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از توقیف ۱۹ دستگاه وسایل نقلیه متخلف و هنجارشکن در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی اظهار داشت: در راستای برخورد با موتورسیکلت و خودروهای هنجار شکن و متخلف طرح شبانه آرامش در شهر توسط پلیس راهور این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: مأموران پلیس راهور با همکاری بسیج مردمی ۱۴ دستگاه موتورسیکلت و ۵ دستگاه خودرو را بدلیل حرکات نمایشی و نصب اگزوز نامتعارف که باعث سلب آسایش شهروندان شده بود توقیف و روانه پارکینگ کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان ضمن هشدار به رانندگان متخلف و حادثه ساز خاطر نشان کرد: این طرح برای ایجاد حس امنیت و آرامش برای مردم است و پلیس این شهرستان با رانندگان متخلف بصورت جدی و قانونی برخورد خواهد کرد.