در حال حاضر هیچگونه مشکل و نشانهای از فعالیت غیرعادی یا فعل و انفعالات نگرانکننده در این کوه نیمهفعال مشاهده نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست فرمانداری شهرستان تفتان با تأکید بر آرام بودن وضعیت کوه آتشفشانی تفتان گفت:: تمامی دادههای علمی و مشاهدات میدانی بیانگر ثبات کامل وضعیت این کوه است و مردم شهرستانهای اطراف میتوانند با آرامش خاطر به زندگی عادی خود ادامه دهند.
فرشاد فربد افزود: تفتان علاوه بر ارزش زمینشناسی و جایگاه طبیعی خود، یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری در جنوب شرق کشور بهشمار میرود و هیچگونه تهدیدی برای مناطق مسکونی اطراف ایجاد نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین از شهروندان خواست اخبار مربوط به وضعیت کوه تفتان را صرفاً از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.