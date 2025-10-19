تخصیص چهارهزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی برای احداث نیروگاه خورشیدی
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی از تخصیص چهار هزار هکتار از اراضی ملی در ۱۷ شهرستان استان برای احداث نیروگاههای خورشیدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی
،محمدرضا الهیان گفت: تخصیص ۴۰۰۰ هکتار از اراضی ملی آذربایجان شرقی برای احداث نیروگاههای خورشیدی در راستای سیاستهای کلان دولت در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در بخش انرژیهای پاک انجام گرفته است.
الهیان افزود: در همین راستا بیش از ۳۱ هزار هکتار از اراضی ملی استان نیز شناسایی و برای اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی آمادهسازی شده است که بخشی از آنها در شهرستانهای مرند، شبستر، هشترود، میانه، آذرشهر، تبریز، بستان آباد، اسکو، بناب، چاراویماق و سراب واقع شدهاند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان در بهرهگیری از انرژی خورشیدی گفت: این استان به دلیل دارا بودن اقلیم مناسب، تابش کافی و زیرساختهای ارتباطی مطلوب یکی از مناطق مستعد کشور برای اجرای طرحهای انرژی خورشیدی محسوب میشود.
وی تاکید کرد: هدف از اجرای این طرحها رفع ناترازی ها، حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش آلودگی زیستمحیطی و حرکت به سوی اقتصاد سبز است.
الهیان گفت:با هماهنگیهای انجام شده میان دستگاههای اجرایی زمینه واگذاری قانونی این اراضی به سرمایهگذاران فراهم شده و استان آذربایجان شرقی در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی تولید انرژی خورشیدی کشور قرار گرفته است.