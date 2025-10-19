رئیس پلیس راه کردستان از وقوع تصادف مرگبار در محور سقز-بانه خبر داد و گفت: در این حادثه راننده کامیونت و راننده خودرو پژو ۴۰۵ به همراه ۳ نفر از سرنشینان جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ عبدالملکی افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور سقز- بانه تیم گشت پلیس‌راه این محور برای امدادرسانی و بررسی بیشتر به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ عبدالملکی گفت: در این حادثه که یک دستگاه کامیونت ایسوزو که از مسیر سقز به بانه در حرکت بود با یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۷ محور سقز- بانه انتهای گردنه خان با هم برخورد کرده که در این تصادف متأسفانه راننده کامیونت و راننده خودرو ۴۰۵ به همراه ۳ نفر سرنشین پژو جان خود را از دست دادند.

براساس بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، نقص فنی در کامیون ایسوزو عامل اصلی این فاجعه خونین بوده؛ سانحه‌ای که بار دیگر زنگ خطر فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و ناایمن بودن جاده‌های کردستان علی‌الخصوص محور بانه-سقز را به صدا درآورد.