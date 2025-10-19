به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، ۵۳۰ دانشجوی جدید در ۱۴ کد رشته در این دانشگاه پذیرفته شدند.

ایزدپناه قیطاسی با اشاره به اینکه ۲۱۰ نفر از این دانشجویان در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی پذیرفته شدند، افزود: ۳۲۰ نفر نیز در رشته‌ی کارشناسی رشته‌های پیرا پزشکی مشغول به تحصبل می‌شوند.

قیطاسی با بیان اینکه امسال پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۲۰ درصد افزایش داشته است اضافه کرد: ثبت نام از دانشجویان جدید الورود در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد.